Novosađani protestuju protiv crkve kod Štranda: Protivili bismo se nezakonitoj izgradnji bilo čega na zelenoj površini

Građani novosadskog naselja Liman protestuju protiv namere odbornika Skupštine grada Novog Sada da na današnjoj sednici usvoje izmene Plana generalne regulacije kojima bi se omogućila izgradnja crkve pored najpoznatijeg kupališta u tom gradu - Štranda.

Građani su se okupili na Limanu pod sloganom "Možete saditi, ali nećete graditi" i najavili šetnju do Skupštine grada Novog Sada, gde se održava sednica na čijem dnevnom redu su izmene Plana generalne regulacije. Građani okupljeni u zborovima ističu da ne protestuju zbog toga što je reč o crkvi za koju kažu da je veličine kao polovina beogradskog Hrama Svetog Save, već da bi se protivili izgradnji bilo čega što je na zelenoj površini, i u suprotnosti sa zakonima i