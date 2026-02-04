"Tu nema zgrada, tu su ruševine koje su srušili NATO zlikovci": Šta je rečeno na suđenju za Generalštab?

Na početku suđenja za Generalštab, ministar kulture Nikola Selaković izjavio je da nije kriv i da je optužni predlog saznao iz medija, dok ostali optuženi tvrde da su ga razumeli "jezički", ali ne i suštinski.

Kako piše BIRN, ministar kulture Nikola Selaković i preostalo troje okrivljenih u slučaju "Generalštab" izjasnili su se da nisu krivi na glavnom pretresu koji je održan u Posebnom odeljenju Višeg suda u Beogradu. Ministar Nikola Selaković, sekretar u ministarstvu kulture Slavica Jelača i v. d. direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture Goran Vasić veoma su slično odgovorili na poziv sudije Višeg suda Stojana Petrovića da se izjasne u odnosu na