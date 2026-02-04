Dan borbe protiv raka obeležava i Društvo onkoloških pacijenata u Vranju

Danas se obeležava Dan borbe protiv raka. Često upozoravamo na podatke da u našoj zemlji godišnje od raka oboli oko 41 hiljada ljudi, gotovo polovina izgubi bitku. Rano otkrivanje bolesti je ključno, jer je u mnogim slučajevima procenat izlečenja veliki. Na značaj prevencije ukazuju mnoge institucije, udruženja, pojedinci, među njima i Društvo onkoloških pacijenata u Vranju.

Žaklina Stevanović je pre dve godine otkrila bolest, prošla terapije zračenja, i dalje je procesu lečenja. Aktivno se druži, smatra da društvo i socijalizacija pomažu. Žaklina Stevanović, iz Vranja, kaže: "Moje lično iskustvo je da sve što se na vreme otkrije može i uspešno da se izleči, ja sam primer. Podrška mnogo znači, uvek o tome pričamo i apelujemo da su preventivni pregledi mnogo bitni, iz tog razloga da se bolest otkrije na vreme ako bolest postoji i da