Brnabić pred sednicu Komisije za kontrolu biračkog spiska: Važno da građani vide da se ništa ne krije; Besramno suđenje Selakoviću

BEOGRAD - Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je, pred početak prve sednice Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska, da je važno da građani vide da birački spisak nije problem i da vlast nema šta da krije i istakla da je zahvaljujući svemu što je urađeno u poslednjih 12 godina birački spisak lako proverljiv i najažurniji do sada.

''Važno je zbog građana da vide da je istina sve ono što smo pričali svih ovih godina, a to je da birački spisak nije problem, da nemamo šta da krijemo i da zahvaljujući svemu što smo uradili u poslednjih 12 godina, a pre svega uvođenju e-Uprave, da je birački spisak lako proverljiv, da je najažurniji, iako nijedan birački spisak nije u potpunosti ažuran jer ljudi preminu, neko se preseli, promeni prebivalište, ali to sve je sada lako uočiti'', rekla je Brnabić za