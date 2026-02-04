Danas kišovito, toplo i vetrovito, u jednom delu zemlje ledeni dan: temperatura do 14

U Srbiji u sredu oblačno i toplije, povremeno sa kišom i pljuskovima, uglavnom u severnoj polovini zemlje.

Duvaće umeren do jak jugoistočni vetar, u košavskom području sa olujnim udarima, na jugu Banata i sa orkanskim udarima od 120 km/h. Jutarnja temperatura od 1 na jugoistoku do 7 na severu Srbije, maksimalna dnevna od 8 do 14 stepeni. U Timočkoj i Negotinskoj Krajini u sredu ledeni dan, uz sneg i ledenu kišu. Jutarnja temperatura do -5, maksimalna dnevna do -1°C. U Beogradu u sredu oblačno i toplo, povremeno sa kišom, uglavnom ujutro i pre podne. Duvaće jak, na udare
