Telegraf pre 58 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
SAD i Iran nastavljaju pregovore: Nuklearni razgovori premešteni iz Istanbula u Oman na zahtev Teherana

Administracija SAD je pristala da održi razgovore sa iranskim predstavnicima u Omanu, a konsultacije bi trebalo da se održe 6. februara, objavio je Barak Ravid, novinar američkog onlajn portala Axios, pozivajući se na obaveštene izvore.

Prema njegovom izvoru u jednoj arapskoj državi, "očekuje se da će se nuklearni pregovori između SAD i Irana održati u Omanu u petak". Prema ovim informacijama, "Trampova administracija je, na zahtev iranske strane, pristala da pregovore premesti iz Turske". Novinar je dodao da su "konsultacije još uvek u toku o tome da li će arapske i muslimanske države učestvovati u pregovorima u Omanu". Takođe je napisao da je Bela kuća za sada odbila da komentariše ove navode.
IranTeheranBela kućaTurskaIstanbulsjedinjene američke države

