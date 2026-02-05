Dačić: Uhapšen bombaš s Dedinja

Beta pre 1 sat

Uhapšena je osoba S.M. za koju postoje osnovi sumnje da je sa još jednom osobom za kojom se traga, u utorak oko 04.52 aktivirala i bacila ručnu bombu u dvorište porodične kuće na Dedinju, u Beogradu, čime je izazvana materijalna šteta.

To je saopštilo Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije u sredu pred ponoć i navelo da je to izjavio ministar Ivica Dačić, potpredsednik Vlade.

Mediji su u sredu objavili da je bomba bačena na kuću pevača Zdravka Čolića koji u to vreme nije bio u Srbiji. Po medijima, eksplozijom nije niko povređen, a u kući su tada bile pevačeva supruga i ćerka.

Dačić je izjavio da su hapšenje obavili pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave za grad Beograd i Uprave kriminalističke policije, u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu i Bezbednosno-informativnom agencijom.

Uhapšena osoba, rođena 1993, osumnjičena je da je izvršila krivično delo nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti u saizvršilaštvu i biće privedena u Više javno tužilaštvo u Beogradu.

(Beta, 05.02.2026)