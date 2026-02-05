Produžen rok za upis svojine: Naglo povećanje broja prijava

Bujanovac, 5. februar 2026. Zbog velikog interesovanja građana, rok za podnošenje prijava za upis bespravnih objekata produžen je za tri dana i trajaće do nedelje (8. februara) u ponoć. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je za RTS da je odluka o produženju roka doneta zbog naglog povećanja broja korisnika u sistemu, kao i kako bi se svim građanima, pravnim licima i privrednim društvima omogućilo da na vreme