Deset tona ostataka sira sa nezakonito produženim rokom upotrebe povučeni iz prometa

Danas pre 3 sata  |  Beta
Deset tona ostataka sira sa nezakonito produženim rokom upotrebe povučeni iz prometa
Vanrednom kontrolom veterinarskih inspektora Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije, u mlekari „Kikinda“ u Kikindi, zatečeno je oko 10 tona ostataka sira koji je zbog produženog roka upotrebe povučen iz prometa. „Tokom kontrole 4. februara 2026. godine u mlekari je zatečeno oko 10 tona ostataka sira koji nastaju prilikom sečenja većeg komada sira. Iako su ti ostaci nastali od sira koji ima određen rok upotrebe, na komadima je nezakonito bio
Ključne reči

KikindaPoljoprivreda

