Prodavali sir sa isteklim rokom: Ministarstvo najavljuje oštre mere

Vanredna kontrola u mlekari „Kikinda" otkrila je da je oko 10 tona ostataka sira imalo nezakonito produžen rok upotrebe, čime su potrošači dovedeni u zabludu.

Tokom kontrole zatečeno je oko 10 tona ostataka sira parenog testa, saopštilo je danas ministarstvo. Kako je navedeno, reč je o komadima koji nastaju prilikom sečenja većeg sira. ''Iako su ti ostaci nastali od sira koji ima određen rok upotrebe, na njima je bio označen duži rok nego na originalnom proizvodu od kojeg su nastali. To u praksi znači da je hrani nezakonito produžen rok trajanja, što nije dozvoljeno'', navedeno je u saopštenju. Kako je navedeno, ovakva