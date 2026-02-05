Ministarstvo poljoprivrede: Sir sa nezakonito produženim rokom upotrebe povučen iz prometa

NIN pre 6 sati  |  FoNet
Ministarstvo poljoprivrede: Sir sa nezakonito produženim rokom upotrebe povučen iz prometa

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srbije saopštilo je danas da su vanrednom kontrolom veterinarskih inspektora u mlekari „Kikinda“ u Kikindi otkrivene ozbiljne nepravilnosti u vezi sa označavanjem rokova upotrebe oko deset tona sira, koji će biti uništen.

Prema navodima Ministarstva, tokom kontrole zatečeno je oko deset tona ostataka sira parenog testa. Reč je o komadima koji nastaju prilikom sečenja većeg sira. Iako su ti ostaci nastali od sira koji ima određen rok upotrebe, na njima je bio označen duži rok nego na originalnom proizvodu od kojeg su nastali. To u praksi znači da je hrani nezakonito produžen rok trajanja, što nije dozvoljeno, navedeno je u saopštenju. Takva praksa predstavlja obmanu potrošača i može
