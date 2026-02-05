Kraj jedne ere nuklearne kontrole: Gotov sporazum SAD i Rusije, da li nuklearna trka tek sada počinje?

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Euronews
Kraj jedne ere nuklearne kontrole: Gotov sporazum SAD i Rusije, da li nuklearna trka tek sada počinje?

Po prvi put za više od pola veka, SAD i Rusija nemaju pravno obavezujući sporazum koji ograničava njihove strateške nuklearne snage.

Da li nuklearna trka počinje sada kada Novi START sporazum ističe u četvrtak, ili je već u toku? Poslednji preostali bilateralni sporazum između Sjedinjenih Država i Rusije kojim se ograničava strateško nuklearno oružje istekao je danas, ostavljajući dve zemlje bez kontrole nad svojim nuklearnim arsenalom. Novi sporazum o smanjenju strateškog naoružanja (Novi START) potpisali su 2010. godine predsednik SAD Barak Obama i njegov ruski kolega Dmitrij Medvedev.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Svet je od danas postao opasnije mesto: Nema više crvene linije, rat može da počne, dve najmoćnije sile upravo donele odluku…

Svet je od danas postao opasnije mesto: Nema više crvene linije, rat može da počne, dve najmoćnije sile upravo donele odluku koja može skupo da košta celu planetu

Blic pre 1 sat
"Rusija mora da bude obuzdana"! Ukrajinski ministar: Moskva nema novca za novu stratešku trku u naoružanju

"Rusija mora da bude obuzdana"! Ukrajinski ministar: Moskva nema novca za novu stratešku trku u naoružanju

Kurir pre 1 sat
Tri, četiri, sad! Upravo startuje opasna trka najmoćnijih sila – Evropa će biti najugroženija

Tri, četiri, sad! Upravo startuje opasna trka najmoćnijih sila – Evropa će biti najugroženija

Sputnik pre 1 sat
Putin nema novca za novu stratešku trku u naoružanju: "Moskva mora i može biti obuzdana"

Putin nema novca za novu stratešku trku u naoružanju: "Moskva mora i može biti obuzdana"

Telegraf pre 2 sata
Kina žali zbog isteka START sporazuma i poziva SAD na dijalog sa Rusijom

Kina žali zbog isteka START sporazuma i poziva SAD na dijalog sa Rusijom

NIN pre 2 sata
Sibiha: Putin nema novca za novu stratešku trku u naoružanju, Moskva se mora obuzdati

Sibiha: Putin nema novca za novu stratešku trku u naoružanju, Moskva se mora obuzdati

NIN pre 2 sata
Kraj sporazuma Amerike i Rusije o nuklearnom naoružanju: Da li će se produžiti? Ulazi li svet u nuklearnu trku?

Kraj sporazuma Amerike i Rusije o nuklearnom naoružanju: Da li će se produžiti? Ulazi li svet u nuklearnu trku?

Mondo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Dmitrij MedvedevBarak ObamaKinaDimitrij MedvedevRusijaObamasad

Svet, najnovije vesti »

Visa i Mastercard su američka tehnologija, može li Vašington iznenada da „isključi“ Evropu?

Visa i Mastercard su američka tehnologija, može li Vašington iznenada da „isključi“ Evropu?

Danas pre 25 minuta
Pronađen azbest na aerodromu kod Stokholma

Pronađen azbest na aerodromu kod Stokholma

Danas pre 25 minuta
Finska daje Ukrajini vojnu pomoć za 43 miliona evra

Finska daje Ukrajini vojnu pomoć za 43 miliona evra

Danas pre 1 sat
Epstinova mreža bolesnika: Zatvoren sistem izopačenih likova punih para i uticaja

Epstinova mreža bolesnika: Zatvoren sistem izopačenih likova punih para i uticaja

Danas pre 1 sat
Mediji EU uzdržano o tome ko je sve od svetske elite bio blizak sa Epstinom

Mediji EU uzdržano o tome ko je sve od svetske elite bio blizak sa Epstinom

Danas pre 45 minuta