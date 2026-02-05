Kraj jedne ere nuklearne kontrole: Gotov sporazum SAD i Rusije, da li nuklearna trka tek sada počinje?

Po prvi put za više od pola veka, SAD i Rusija nemaju pravno obavezujući sporazum koji ograničava njihove strateške nuklearne snage.

Da li nuklearna trka počinje sada kada Novi START sporazum ističe u četvrtak, ili je već u toku? Poslednji preostali bilateralni sporazum između Sjedinjenih Država i Rusije kojim se ograničava strateško nuklearno oružje istekao je danas, ostavljajući dve zemlje bez kontrole nad svojim nuklearnim arsenalom. Novi sporazum o smanjenju strateškog naoružanja (Novi START) potpisali su 2010. godine predsednik SAD Barak Obama i njegov ruski kolega Dmitrij Medvedev.