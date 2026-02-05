Zašto je izgradnja nuklearke u Mađarskoj važna za Srbiju: struja bez sankcija, menja se energetska mapa regiona

Kurir pre 18 minuta
Zašto je izgradnja nuklearke u Mađarskoj važna za Srbiju: struja bez sankcija, menja se energetska mapa regiona

Zbog čiste i stabilne proizvodnje projekat izgradnje nuklearne elektrane Pakš 2 u Mađarskoj izuzet je i od američkih i od briselskih sankcija.

Beograd i Budimpešta šire energetsku saradnju, a mađarski stručnjaci ocenjuju da bi za Srbiju bilo dobro da uzme učešće u nuklearki Pakš. Za novu nuklearku pripremni radovi počeli su još pre dve godine, a izlivanje prvog betona danas će svečano obeležiti početak gradnje petog reaktora nove nuklearke. Pakš 2 će imati dva nova reaktora oba snage po 1200 megavata. Pakš 2 gradi svetski i ruski nuklearni gigant Rosatom i to po principu "ključ u ruke". Nuklearka Pakš već
