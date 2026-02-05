Tužiteljka: Pozivanje Selakovića na imunitet pauzira postupak, samo pomilovanje predsednika ga zaustavlja

Nedeljnik pre 6 sati
Tužiteljka: Pozivanje Selakovića na imunitet pauzira postupak, samo pomilovanje predsednika ga zaustavlja

Tužiteljka u penziji Jasmina Paunović upozorila je da insistiranje suda na pitanju imuniteta za ministra kulture u slučaju „Generalštab“ može predstavljati nepotrebno odugovlačenje postupka, piše N1.

Ona ističe da slučaj ne zastareva, ali da se sve završava ukoliko se predsednik Republike odluči da pomiluje okrivljene. Podsetimo, počelo je suđenje ministru kulture Nikoli Selakoviću, a TOK tereti još troje državnih funkcionera u slučaju “Generalštab” – direktora Republičkog zavoda za zaštitu spomenika Gorana Vasića, direktora gradskog zavoda Aleksandra Ivanovića i sekretarku Ministarstva kulture Slavicu Jelaču za zloupotrebu službenog položaja i falsifikovanje
N1 Info pre 3 sata
N1 Info pre 4 sati
Radio 021 pre 6 sati
N1 Info pre 7 sati
Danas pre 6 sati
Peščanik pre 9 sati
Radio 021 pre 12 sati
