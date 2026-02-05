Tužiteljka: Insistiranje na pitanju imuniteta Selakovića je odugovlačenje, a pomilovanje bi sve zaustavilo

Tužiteljka u penziji Jasmina Paunović upozorila je da insistiranje suda na pitanju imuniteta za ministra kulture Nikole Selakovića u slučaju "Generalštab" može predstavljati nepotrebno odugovlačenje postupka.

Ona ističe da slučaj ne zastareva, ali da se sve završava ukoliko se predsednik Republike odluči da pomiluje okrivljene. Paunović kaže za N1 kako je istorijski događaj to što je aktuelni ministar završio na optuženičkoj klupi. "Proučavajući neke ustavne odredbe koje regulišu imunitet ministra gde je nadležna Vlada Srbije, bilo je nepotrebno da se sud bavi time jer, ako je optuženi ustao i rekao da se ne poziva na imunitet, sudija treba da bude spreman za dalji