Na izlazu iz Srbije kod Šida teretnjaci čekaju do pet sati

Ozon pre 1 sat
Teretna vozila čekaju po pet sati na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Horgoš i Šid, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS). Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, zadržavanja na izlazu iz Srbije ima i na Kelebiji, Batrovcima i Sremskoj Rači, po tri sata, na Bezdanu i Gradini po dva sata i na Preševu sat vremena. Na ulazu u Srbiju čeka se na Preševu, sat i po, kao i na Horgošu, 35 minuta.
Kurir pre 3 minuta
N1 Info pre 1 sat
Euronews pre 58 minuta
Telegraf pre 2 sata
Danas pre 14 sati
NIN pre 8 minuta
N1 Info pre 13 minuta
Danas pre 18 minuta
Danas pre 23 minuta
NIN pre 18 minuta