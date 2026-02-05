Na izlazu iz Srbije kod Šida teretnjaci čekaju do pet sati

Teretna vozila čekaju po pet sati na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Horgoš i Šid, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS). Prema informacijama Uprave granične policije od 17.15 časova, zadržavanja na izlazu iz Srbije ima i na Kelebiji, Batrovcima i Sremskoj Rači, po tri sata, na Bezdanu i Gradini po dva sata i na Preševu sat vremena. Na ulazu u Srbiju čeka se na Preševu, sat i po, kao i na Horgošu, 35 minuta.