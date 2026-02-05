"Dok sam ja predsednik, Srbija je na evropskom putu": Vučić tvrdi da je spreman da sa EU preispita Mrdićeve zakone

"Dok sam ja predsednik, Srbija je na evropskom putu": Vučić tvrdi da je spreman da sa EU preispita Mrdićeve zakone

Nema sumnje, dok sam ja predsednik, Srbija će biti na evropskom putu, poručio je predsednika Srbije Aleksandar Vučić u intervju za agenciju Rojters. Komentarišući kritike da su nedavne izmene pravosudnih zakona smanjiti nezavisnost pravosuđa i tako otežati pristupanje Srbije Uniji, on je naveo da su vlasti spremne da pažljivo ispitaju set pravosudnih zakona, zajedno sa evropskim telima.

Srbija diversifikuje svoje snabdevanje energentima i mimo Rusije i već je u pregovorima o kupovini prirodnog gasa posredstvom zajedničkog mehanizma Evropske unije, izjavio je za Rojters predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Vučić je istakao da razume politiku EU prema ruskim energentima, dodajući da Srbija "mora da prilagodi svoju energetsku politiku određenim zahtevima". Mi i dalje imamo velike zalihe ruskog gasa, ali sve više i više uzimamo od Evropljana, rekao
