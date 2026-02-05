Produžen rok za upis bespravnih objekata do 9. februara

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Vlade Republike Srbije saopštilo je da je rok za podnošenje prijava za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, usled velike zainteresovanosti koja je uzrokovala preopterećenje sistema „Svoj na svomeˮ, produžen za dodatna tri dana i da ističe 9. februara, u ponoć.

Zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima („Sl. glasnik RSˮ, br. 91/2025) prvobitno je propisano da rok za podnošenje prijava ističe 5. februara. Novonastale okolnosti predstavljaju objektivan razlog za nepodnošenje prijave blagovremeno, a sve prijave, koje putem sistema „Svoj na svomeˮ budu predate do 9. februara u ponoć, smatraće se blagovremenim, bez obaveze dostavljanja dokaza o sprečenosti za podnošenje. Posebno se ističe da