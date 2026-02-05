Produžen rok za upis bespravnih objekata do 9. februara

Pressek pre 1 sat  |  pressek,
Produžen rok za upis bespravnih objekata do 9. februara

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Vlade Republike Srbije saopštilo je da je rok za podnošenje prijava za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, usled velike zainteresovanosti koja je uzrokovala preopterećenje sistema „Svoj na svomeˮ, produžen za dodatna tri dana i da ističe 9. februara, u ponoć.

Zakonom o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima („Sl. glasnik RSˮ, br. 91/2025) prvobitno je propisano da rok za podnošenje prijava ističe 5. februara. Novonastale okolnosti predstavljaju objektivan razlog za nepodnošenje prijave blagovremeno, a sve prijave, koje putem sistema „Svoj na svomeˮ budu predate do 9. februara u ponoć, smatraće se blagovremenim, bez obaveze dostavljanja dokaza o sprečenosti za podnošenje. Posebno se ističe da
Otvori na pressek.rs

Povezane vesti »

Produžen rok za podnošenje prijava: Sve nadležne službe u Leskovcu radiće i tokom vikenda

Produžen rok za podnošenje prijava: Sve nadležne službe u Leskovcu radiće i tokom vikenda

Jugmedia pre 13 minuta
Produžen rok za podnošenje prijava: Sve nadležne službe u Leskovcu radiće i tokom vikenda

Produžen rok za podnošenje prijava: Sve nadležne službe u Leskovcu radiće i tokom vikenda

Stav.life pre 3 minuta
Rok za prijavu u sistemu “Svoj na svome” produžen do 9. februara

Rok za prijavu u sistemu “Svoj na svome” produžen do 9. februara

Valjevska posla pre 28 minuta
Rok za prijavu u sistemu “Svoj na svome” ističe 9. februara u ponoć

Rok za prijavu u sistemu “Svoj na svome” ističe 9. februara u ponoć

Valjevska posla pre 33 minuta
Prijavljivanje za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima produženo do 9. februara u ponoć

Prijavljivanje za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima produženo do 9. februara u ponoć

Jugmedia pre 2 sata
Prijavljivanje za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima produženo do 9. februara

Prijavljivanje za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima produženo do 9. februara

Serbian News Media pre 3 sata
„Svoj na svome“ – produžen rok za prijavu, služba Grada Zrenjanina radiće i tokom vikenda

„Svoj na svome“ – produžen rok za prijavu, služba Grada Zrenjanina radiće i tokom vikenda

I Love Zrenjanin pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada Republike Srbije

Regioni, najnovije vesti »

Evo koliko je PRIJAVA za nelegalnu gradnju oko akumulacije Gruža podneo "Vodovod" i ko je nadležan za RUŠENJE bespravno…

Evo koliko je PRIJAVA za nelegalnu gradnju oko akumulacije Gruža podneo "Vodovod" i ko je nadležan za RUŠENJE bespravno podignutih objekata

InfoKG pre 13 minuta
SVADBA u borskom Bioskopu od 6. do 10. februara

SVADBA u borskom Bioskopu od 6. do 10. februara

Ist media pre 18 minuta
Produžen rok za podnošenje prijava: Sve nadležne službe u Leskovcu radiće i tokom vikenda

Produžen rok za podnošenje prijava: Sve nadležne službe u Leskovcu radiće i tokom vikenda

Jugmedia pre 13 minuta
Produžen rok za podnošenje prijava: Sve nadležne službe u Leskovcu radiće i tokom vikenda

Produžen rok za podnošenje prijava: Sve nadležne službe u Leskovcu radiće i tokom vikenda

Stav.life pre 3 minuta
Sutra bez vode stanovnici MZ "Dudova šuma" i naselja Rata u Bajmoku

Sutra bez vode stanovnici MZ "Dudova šuma" i naselja Rata u Bajmoku

Subotica.com pre 18 minuta