Vučić: Predan sam ideji članstva Srbije u EU, dok sam ja predsednik, zemlja će biti na evropskom putu

Srbija diversifikuje svoje snabdevanje energentima i mimo Rusije i već je u pregovorima o kupovini prirodnog gasa posredstvom zajedničkog mehanizma EU, izjavio je za Rojters predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

Vučić je istakao da razume politiku EU prema ruskim energentima, dodajući da Srbija "mora da prilagodi svoju energetsku politiku određenim zahtevima". "Mi i dalje imamo velike zalihe ruskog gasa, ali sve više i više uzimamo od Evropljana", rekao je Vučić, koji dodaje da je cilj Srbije da osigura 500 miliona kubnih metara gasa godišnje, oko petinu svojih potreba, kroz zajedničku inicijativu EU, kojoj se pridružila prošle godine. Srbija, koja želi da se pridruži EU,