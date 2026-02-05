Futsal kup Srbije: Pazar lako do četvrtfinala

RTV Novi Pazar pre 26 minuta
Futsal tim Novog Pazara plasirao se u četvrtfinale Futsal kupa Srbije pobedom nad gostujućim Leskovcem od 4:1.

Domaćin je stekao četiri gola prednosti najviše zahvaljujući dvostrukom strelcu Adnanu Đerleku, koji je bio precizan u prvom i 23. minutu. Pogotke za Novi Pazar postigli su još Džejlan Rašljanin u drugom i Ersan Vatić u 14. minutu. Jedini gol za drugoligaša iz Leskovca postigao je Filip Miljković u 26. minutu. Utakmicu u Sportskoj dvorani Pendik pratilo je oko 150 gledalaca. Pazarci će u ponedeljak od 18 časova, u okviru 12. kola Prve futsal lige Srbije kojim se
