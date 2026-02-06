Atentat na ruskog generala u Moskvi: Napadač ispalio više hitaca i pobegao

BBC News pre 8 minuta | Pol Kirbi - BBC urednik

Istaknuti general ruske vojske nekoliko puta je upucan i ranjen u Moskvi 6. februara.

General-potpukovnik Vladimir Aleksejev je odmah prebačen u bolnicu posle napada u stambenoj zgradi na severozapadnoj periferiji grada.

Njegovo trenutno zdravstveno stanje nije poznato.

Aleksejev je visoki zvaničnik u glavnom direktoratu ruske vojne obaveštajne službe (GRU) i poslednji je u nizu visokih vojnih zvaničnika koji je bio meta napada u Moskvi od početka invazije na Ukrajinu pre skoro četiri godine.

Evropska unija mu je uvela sankcije nakon što je GRU optužen da stoji iza napada nervnim agensom 2018. godine u Solsberiju u Velikoj Britaniji.

„Prebačen je u jednu od gradskih bolnica", rekla je Svetlana Petrenko iz Ruskog istražnog komiteta.

Odmah je pokrenut krivični postupak za pokušaj ubistva.

Aleksejev je igrao značajnu ulogu tokom rata u Ukrajini i učestvovao je u pregovorima sa Ukrajinom tokom ruske opsade Marijupolja 2022. godine.

Bio je i jedan od pregovarača sa šefom grupe Vagner, Jevgenijem Prigožinom, koji je predvodio kratku pobunu protiv Kremlja u junu 2023. godine.

Još nije poznato ko je stoji iza atentata na Aleksejeva.

Ukrajina je u prošlosti preuzela odgovornost za neke napade na visoke ruske vojne oficire.

Krajem prošlog meseca, ruski obaveštajni zvaničnici izneli su tvrdnju da su sprečili pokušaj napada na ruskog vojnika u Sankt Peterburgu krajem januara.

Zbog ubistva drugog generala, Igora Kirilova, 2024. godine u eksploziji ispred stambene zgrade u Moskvi, ruske vlasti su uhapsile i zatvorile državljanina Uzbekistana.

Ukrajinska obaveštajna služba SBU je saopštila da stoji iza tog ubistva.

General-potpukovnik Kirilov je bio zadužen za ruske trupe za nuklearnu, biološku i hemijsku zaštitu.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu.

Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 02.06.2026)