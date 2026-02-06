Vlada Srbije usvojila Uredbu o subvencionisanoj kupovini e-vozila, prijave od 1. marta

Beta pre 1 sat

Vlada Srbije usvojila je danas Uredbu o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon za šta je opredeljeno je 170 miliona dinara, a rok za podnošenje zahteva za kupovinu novih električnih vozila je od 1. marta do 30. septembra.

Subvencije za pravna i fizička lica iznose do 5.000 evra, u zavisnosti od vrste vozila, a prijave za subvencije podnose se isključivo elektronski, preko portala e-Uprave, navedeno je u saopštenju.

Uredbom su predviđene, pored ostalog, pojednostavljene procedure i ubrzan proces konkurisanja, čime se, kako je istaknuto, građani i pravna lica dodatno motivišu za kupovinu ekološki prihvatljivijih vozila, a država potvrđuje posvećenost razvoju eko-mobilnosti i stvaranju čistijeg okruženja za sve građane.

Takođe, usvojena je i Uredba o rasporedu i korišćenju sredstava za subvencionisanje zaštićenih dobara od nacionalnog interesa u 2026. godini u ukupnom iznosu od 730 miliona dinara, a zahtevi za dodelu sredstava mogu se podnositi do 31. oktobra 2026. godine.

(Beta, 06.02.2026)

