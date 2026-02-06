"Biće u bliskoj budućnosti": Hitno se oglasio Zelenaski nakon ključnih pregovora u Abu Dabiju: Najavio novi sastanak

Ukrajina je spremna za pregovaračke formate koji vode ka trajnom i pouzdanom miru Tokom trilateralnog sastanka u UAE, razmatrani su prekid neprijateljstava i praćenje sprovođenja dogovora Sledeći sastanci pregovaračkih timova Ukrajine, Sjedinjenih Američkih Država i Rusije planirani su u bliskoj budućnosti i verovatno će biti održani u SAD, saopštio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. - Danas je stigao izveštaj našeg pregovaračkog tima nakon dva dana
