Studenti zovu na protest 15. februara: Kragujevac, pa svi zajedno u Orašac

Bujanovac, 6. februar 2026. (foto arhiva Protest u Kragujevcu 2025) – Veliki studentski skup održaće se na Sretenje (15. februar) u Orašcu kod Aranđelovca, objavili su studenti u blokadi iz Kragujevca.

Student Mihajlo Milovanović rekao je za N1 da je planirano da skup ujutru bude u Kragujevcu, a zatim da se automobilima ide i u Orašac. Dakle, simbolično 15. februara na Sretenje, dan kada je donet prvi Ustav moderne Srbije, ali i dan kada je podignut Prvi srpski ustanak, studenti će obeležiti u Kragujevcu i Orašcu. -Plan je za početak da u jutarnjim satima bude okupljanje ovde u Kragujevcu, gde će se oformiti auto-kolona koja će posle krenuti na protest u Orašcu.