Tramp podržao Orbana i Takaiči pred izbore u Mađarskoj i Japanu

Danas pre 37 minuta  |  Beta, FoNet
Tramp podržao Orbana i Takaiči pred izbore u Mađarskoj i Japanu

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da podržava mađarskog premijera Viktora Orbana i da se raduje nastavku saradnje s njim. „Bio sam ponosan što sam podržao Viktora za reizbor 2022. godine i čast mi je što to ponovo činim.

Viktor Orban je pravi prijatelj, borac i pobednik i ima moju potpunu i apsolutnu podršku za reizbor za premijera Mađarske, jer on nikada neće izneveriti veliki narod Mađarske“, napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth social. Dodao je da je „visokopoštovani premijer Mađarske zaista jak i moćan lider, sa dokazanim uspehom u postizanju fenomenalnih rezultata“. „On se neumorno bori za svoju veliku zemlju i narod i voli ih, baš kao što ja činim za Sjedinjene
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

"Viktor jepravi prijatelj, borac i pobednik": Tramp podržao Orbana pred ključne izbore u Mađarskoj: Neumorno se bori, kao ja

"Viktor jepravi prijatelj, borac i pobednik": Tramp podržao Orbana pred ključne izbore u Mađarskoj: Neumorno se bori, kao ja

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

JapanIzboriDonald TrampMađarskaViktor Orban

Svet, najnovije vesti »

Mađarski novinar o poukama koje srpska opozicija može da izvuče iz kampanje Orbanovog rivala

Mađarski novinar o poukama koje srpska opozicija može da izvuče iz kampanje Orbanovog rivala

Danas pre 2 minuta
„To nije ozbiljno, to je patetična diplomatija“: Lavrov o francuskom pokušaju obnavljanja dijaloga sa Rusijom

„To nije ozbiljno, to je patetična diplomatija“: Lavrov o francuskom pokušaju obnavljanja dijaloga sa Rusijom

Danas pre 2 minuta
Propao dogovor Putina i Trampa na koji je svet čekao. Oglasio se lider SAD: "Stiže nešto novo"

Propao dogovor Putina i Trampa na koji je svet čekao. Oglasio se lider SAD: "Stiže nešto novo"

Blic pre 16 minuta
Tramp podržao Orbana i Takaiči pred izbore u Mađarskoj i Japanu

Tramp podržao Orbana i Takaiči pred izbore u Mađarskoj i Japanu

Danas pre 37 minuta
"Podsećamo Iran da imamo najmoćniju vojsku na svetu." Bela kuća poslala jezivo upozorenje: "Tramp ima mnogo opcija na…

"Podsećamo Iran da imamo najmoćniju vojsku na svetu." Bela kuća poslala jezivo upozorenje: "Tramp ima mnogo opcija na raspolaganju."

Blic pre 42 minuta