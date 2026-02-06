Tramp podržao Orbana i Takaiči pred izbore u Mađarskoj i Japanu

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da podržava mađarskog premijera Viktora Orbana i da se raduje nastavku saradnje s njim. „Bio sam ponosan što sam podržao Viktora za reizbor 2022. godine i čast mi je što to ponovo činim.

Viktor Orban je pravi prijatelj, borac i pobednik i ima moju potpunu i apsolutnu podršku za reizbor za premijera Mađarske, jer on nikada neće izneveriti veliki narod Mađarske“, napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth social. Dodao je da je „visokopoštovani premijer Mađarske zaista jak i moćan lider, sa dokazanim uspehom u postizanju fenomenalnih rezultata“. „On se neumorno bori za svoju veliku zemlju i narod i voli ih, baš kao što ja činim za Sjedinjene