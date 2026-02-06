Milica Todorović i ranije bila u vezi sa oženjenim? Pevačica tvrdila da joj se mešala u brak dok je bila trudna

Mondo pre 8 sati  |  Marina Cvetković
Milica Todorović i ranije bila u vezi sa oženjenim? Pevačica tvrdila da joj se mešala u brak dok je bila trudna

Pevačica Milica Todorović se pre par dana porodila, i umesto da uživa u prvim danima majčinstva, nakon slavlja koje su upriličili porodica i prijatelji, usledio je šok.

Naime, nakon što je u javnosti procurio snimak proslave povodom rođenja Miličinog sina Bogdana, na kojem se prvi put vidi lik njenog partnera, za domaće medije se oglasila i žena koja tvrdi da je njegova supruga. Navodna supruga pomenutog muškarca tvrdi da prolazi kroz izuzetno težak period i da je zbog cele situacije prinuđena da potraži lekarsku pomoć. Lj. M. je iznela niz skandaloznih tvrdnji u javnost, počev od toga da joj suprug ne daje razvod iako mu je to
