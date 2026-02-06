Partner Milice Todorović slavio rođenje sina pa se vratio ženi u krevet? Nastavak ispovesti koja je šokirala Srbiju

Pevačica Milica Todorović porodila se trećeg februara i na svet donela sina Bogdana, međutim sada su se pojavili navodi da je otac njenog deteta u braku i da ima dvoje dece.

Njegova supruga otkrila je sada šok detalje. - On je meni rekao da on neće da se razvede od mene, on i dalje živi u našoj kući. On svoju ženu i decu neće ostaviti. Ja znam da se on neće razvesti jer smo mi u braku 19 godina, neće se od mene razvesti. Ja sam ceo život sa njim, ne znam kako su se oni spojili i kako se to desilo. Znam da on i Milica imaju neke zajedničke drugare, mene taj svet ne zanima, ja sam normalna žena, zaposlena... Ne znam ko su ti ljudi sa