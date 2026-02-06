Pevač sa slavlja povodom rođenja sina Milice Todorović otkrio sve: Otkriveni novi detalji o njenom partneru

Milica Todorović postala je majka sina Bogdana 3. februara, nakon čega su njena porodica kao i izabranik koji se krije od javnosti organizovali veliku proslavu.

Za dobru atmosferu na jednoj hacijendi bio je zadužen Žarko Gligić, jedan od najtraženijih pevača na privatnim slavljima u estradnim krugovima. Pogledajte kadrove sa slavlja: Gligić je sada za Telegraf otkrio detalje proslave, ali i kako je prošao sa bakšišem. Na samom početku, Žarko Gligić je priznao da su se svi lepo proveli. - Bilo je super, veselo, jako emotivno veče. Lepo druženje, kao i svako rođenje. Njima želim sve najlepše, da su živi i zdravi, sto sreća