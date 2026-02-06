RHMZ upozorava na pogoršanje vremena: Večeras prvo pogađa ovaj deo, a onda i celu Srbiju

Prema najnovijoj prognozi RHMZ-a, očekuje se naoblačenje.

Na jugozapadu zemlje biće slabe kiše, koja će se tokom poslepodneva proširiti i na ostale krajeve. Na visokim planinama padaće slab sneg. Vetar slab i umeren, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i na planinama povremeno jak, južnih smerova. Najviša temperatura od 8 do 14 °S. U Timočkoj Krajini tokom celog dana oblačno, hladno i tmurno, u drugom delu dana sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura do 5 °S. Sutra pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na