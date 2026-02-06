RHMZ upozorava na pogoršanje vremena: Večeras prvo pogađa ovaj deo, a onda i celu Srbiju

Mondo pre 3 sata  |  Mila Matović
RHMZ upozorava na pogoršanje vremena: Večeras prvo pogađa ovaj deo, a onda i celu Srbiju

Prema najnovijoj prognozi RHMZ-a, očekuje se naoblačenje.

Na jugozapadu zemlje biće slabe kiše, koja će se tokom poslepodneva proširiti i na ostale krajeve. Na visokim planinama padaće slab sneg. Vetar slab i umeren, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i na planinama povremeno jak, južnih smerova. Najviša temperatura od 8 do 14 °S. U Timočkoj Krajini tokom celog dana oblačno, hladno i tmurno, u drugom delu dana sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura do 5 °S. Sutra pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Stiglo pogoršanje vremena! Evo gde pljušti! U jednom delu zemlje i dalje vedro, temperature do 15° C

Stiglo pogoršanje vremena! Evo gde pljušti! U jednom delu zemlje i dalje vedro, temperature do 15° C

Telegraf pre 41 minuta
Sutra oblačno, sa kišom i snegom

Sutra oblačno, sa kišom i snegom

Serbian News Media pre 1 sat
Pripremite se za preokret! Kiša i sneg uskoro prete ovim delovima Srbije, oglasio se RHMZ

Pripremite se za preokret! Kiša i sneg uskoro prete ovim delovima Srbije, oglasio se RHMZ

Telegraf pre 2 sata
Sutra pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, najviše do 12 stepeni

Sutra pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, najviše do 12 stepeni

NIN pre 3 sata
(Mapa) Vremenski preokret usred dana! Promena počinje na jugozapadu, onda se širi na celu Srbiju: Oglasio se RHMZ, evo gde se…

(Mapa) Vremenski preokret usred dana! Promena počinje na jugozapadu, onda se širi na celu Srbiju: Oglasio se RHMZ, evo gde se očekuje sneg

Blic pre 4 sati
Oglasio se RHMZ: Evo kakvo nas vreme čeka narednih dana, pripremite se za promenu

Oglasio se RHMZ: Evo kakvo nas vreme čeka narednih dana, pripremite se za promenu

Dnevnik pre 4 sati
Krenulo je! Kiša već zahvatila deo Srbije, a ovde pada i sneg: Evo šta sledi do kraja dana i tokom vikenda

Krenulo je! Kiša već zahvatila deo Srbije, a ovde pada i sneg: Evo šta sledi do kraja dana i tokom vikenda

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatSnegRHMZ

Društvo, najnovije vesti »

„Ušće nije na prodaju“: Zborovi pozivaju na akciju 8. februara

„Ušće nije na prodaju“: Zborovi pozivaju na akciju 8. februara

Mašina pre 36 minuta
Putevi Srbije: Odložena obaveza koriščenja TAG uređaja za kamione za 1. april

Putevi Srbije: Odložena obaveza koriščenja TAG uređaja za kamione za 1. april

N1 Info pre 41 minuta
Delhaize potvrdio da tuži Srbiju zbog ograničavanja marži

Delhaize potvrdio da tuži Srbiju zbog ograničavanja marži

Bloomberg Adria pre 1 minut
Brzina transporta organa od donora do pacijenta presudna za uspešnu transplantaciju

Brzina transporta organa od donora do pacijenta presudna za uspešnu transplantaciju

RTV pre 36 minuta
ANEM saopštio da su medijske konkurse raspisali i Novi Pazar i Petrovac na Mlavi: Koliko miliona dinara se deli?

ANEM saopštio da su medijske konkurse raspisali i Novi Pazar i Petrovac na Mlavi: Koliko miliona dinara se deli?

Danas pre 1 minut