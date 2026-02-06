Narodna banka Srbije odredila rok menjačima od 15 dana za povraćaj efektivnog stranog novca bankama

Narodna banka Srbije produžila je danas važenje mere donete u decembru 2025. godine kojom se, kako se ističe u saopštenju - obezbeđuje povećana dostupnost efektivnog stranog novca ovlašćenim menjačima i javnom poštanskom operatoru, pri čemu je najnovijom merom skraćen rok u kome su navedeni menjači obavezni da vrate efektivu banci koja im je prodala tu efektivu sa 30 dana na 15 dana. "Mera je produžena imajući u vidu da je dala očekivane efekte i doprinela očuvanju