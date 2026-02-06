Pažljivo prate devizno tržište: NBS produžila pooštrene mere za menjače

Narodna banka Srbije produžila je meru o većoj dostupnosti deviza menjačima do 15. marta 2026, uz kraći rok vraćanja efektive i pojačane kontrole.

Narodna banka Srbije (NBS) produžila je danas važenje mere donete u decembru 2025. godine, kojom se obezbeđuje povećana dostupnost efektivnog stranog novca ovlašćenim menjačima i javnom poštanskom operatoru, pri čemu je skraćen rok u kome su navedeni menjači obavezni da vrate efektivu banci koja im je prodala tu efektivu, sa 30 dana na 15 dana, saopštila je NBS Mera je produžena imajući u vidu da je dala očekivane efekte i doprinela očuvanju stabilnosti menjačkog