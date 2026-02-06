Pažljivo prate devizno tržište: NBS produžila pooštrene mere za menjače

B92 pre 4 sati
Pažljivo prate devizno tržište: NBS produžila pooštrene mere za menjače

Narodna banka Srbije produžila je meru o većoj dostupnosti deviza menjačima do 15. marta 2026, uz kraći rok vraćanja efektive i pojačane kontrole.

Narodna banka Srbije (NBS) produžila je danas važenje mere donete u decembru 2025. godine, kojom se obezbeđuje povećana dostupnost efektivnog stranog novca ovlašćenim menjačima i javnom poštanskom operatoru, pri čemu je skraćen rok u kome su navedeni menjači obavezni da vrate efektivu banci koja im je prodala tu efektivu, sa 30 dana na 15 dana, saopštila je NBS Mera je produžena imajući u vidu da je dala očekivane efekte i doprinela očuvanju stabilnosti menjačkog
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Nova mera NBS – skraćen rok menjačnicama

Nova mera NBS – skraćen rok menjačnicama

Sputnik pre 2 sata
Narodna banka Srbije objavila obaveštenje za menjačnice u Srbiji: Rok je 15 dana

Narodna banka Srbije objavila obaveštenje za menjačnice u Srbiji: Rok je 15 dana

Telegraf pre 4 sati
Narodna banka Srbije odredila rok menjačima od 15 dana za povraćaj efektivnog stranog novca bankama

Narodna banka Srbije odredila rok menjačima od 15 dana za povraćaj efektivnog stranog novca bankama

N1 Info pre 6 sati
NBS odredila rok menjačima od 15 dana za povraćaj efektivnog stranog novca bankama

NBS odredila rok menjačima od 15 dana za povraćaj efektivnog stranog novca bankama

Ekapija pre 5 sati
NBS odredila menjačima rok od 15 dana za povraćaj efektivnog stranog novca bankama

NBS odredila menjačima rok od 15 dana za povraćaj efektivnog stranog novca bankama

NIN pre 6 sati
NBS smanjila rok menjačima na 15 dana za povraćaj efektivnog stranog novca bankama

NBS smanjila rok menjačima na 15 dana za povraćaj efektivnog stranog novca bankama

Danas pre 5 sati
NBS odredila menjačima rok od 15 dana za povraćaj efektivnog stranog novca bankama

NBS odredila menjačima rok od 15 dana za povraćaj efektivnog stranog novca bankama

Euronews pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Intesa Fondacija za dve godine usmerila dva miliona evra u podršku zajednici

Intesa Fondacija za dve godine usmerila dva miliona evra u podršku zajednici

Blic pre 31 minuta
Sedam godina posle smrti Karla Lagerfelda: Rođaci koji godinama nisu bili u kontaktu sada žele svoj deo "kolača"

Sedam godina posle smrti Karla Lagerfelda: Rođaci koji godinama nisu bili u kontaktu sada žele svoj deo "kolača"

Blic pre 1 sat
Delez potvrdio da je podneo zahtev za arbitražu Međunarodnom centru za rešavanje investicionih sporova zbog nametnutih marži u…

Delez potvrdio da je podneo zahtev za arbitražu Međunarodnom centru za rešavanje investicionih sporova zbog nametnutih marži u Srbiji

Danas pre 1 sat
Efektiva poziva na bojkot Deleza

Efektiva poziva na bojkot Deleza

Danas pre 2 sata
Skuplji benzin i dizel: Ovo su nove cene goriva

Skuplji benzin i dizel: Ovo su nove cene goriva

Blic pre 26 minuta