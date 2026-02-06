Hilari Klinton traži da o vezama sa Epstinom pred Kongresom javno svedoči

Politika pre 2 sata
Hilari Klinton traži da o vezama sa Epstinom pred Kongresom javno svedoči

Bivša državna sekretarka želi da svedoči o svojoj vezi sa Džefrijem Epstinom 26. februara, uz prenos uživo

Bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton zatražila je danas da javno svedoči pred Kongresom o svojoj vezi sa pokojnim seksualnim prestupnikom i finansijerom Džefrijem Epstinom. Hilari Klinton je pozvala šefa istražnog odbora Predstavničkog doma Džejmsa Komera da obezbedi prenos uživo njenog saslušanja, prenosi ABC njuz. "Nema ništa transparentnije od javnog saslušanja, sa uključenim kamerama. Bićemo tamo", rekla je Hilari Klinton u objavi na platformi X.
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Hilari Klinton traži da pred Kongresom javno svedoči o vezama sa Epstinom

Hilari Klinton traži da pred Kongresom javno svedoči o vezama sa Epstinom

Insajder pre 4 sati
Hilari Klinton traži da o vezama sa Epstajnom javno svedoči: Da li će biti prenosa uživo?

Hilari Klinton traži da o vezama sa Epstajnom javno svedoči: Da li će biti prenosa uživo?

Telegraf pre 3 sata
"Sa uključenim kamerama" Hilari Klinton traži da o vezama sa Epstajnom pred Kongresom javno svedoči: Sve će se odigrati tačno…

"Sa uključenim kamerama" Hilari Klinton traži da o vezama sa Epstajnom pred Kongresom javno svedoči: Sve će se odigrati tačno ovog datuma

Blic pre 4 sati
Afera Epstajn trese SAD: Hilari Klinton traži da o vezama sa pedofilom javno svedoči pred Kongresom

Afera Epstajn trese SAD: Hilari Klinton traži da o vezama sa pedofilom javno svedoči pred Kongresom

Kurir pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Hilari Klinton

Svet, najnovije vesti »

Zelenski otkrio gde će se održati novi trilateralni sastanak mirovnih pregovora SAD, Rusije i Ukrajine

Zelenski otkrio gde će se održati novi trilateralni sastanak mirovnih pregovora SAD, Rusije i Ukrajine

Telegraf pre 31 minuta
Hilari Klinton traži da o vezama sa Epstinom pred Kongresom javno svedoči

Hilari Klinton traži da o vezama sa Epstinom pred Kongresom javno svedoči

Politika pre 2 sata
U eksploziji u rudniku uglja na severozapadu Indije poginulo 18 rudara

U eksploziji u rudniku uglja na severozapadu Indije poginulo 18 rudara

Politika pre 2 sata
Metla bez milosti

Metla bez milosti

Radar pre 2 sata
Tramp bi da postavi spornu statuu Kolumba u Belu kuću: Najnovija ideja američkog predsednika

Tramp bi da postavi spornu statuu Kolumba u Belu kuću: Najnovija ideja američkog predsednika

Kurir pre 3 sata