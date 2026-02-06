Hilari Klinton traži da o vezama sa Epstinom pred Kongresom javno svedoči

Bivša državna sekretarka želi da svedoči o svojoj vezi sa Džefrijem Epstinom 26. februara, uz prenos uživo

Bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton zatražila je danas da javno svedoči pred Kongresom o svojoj vezi sa pokojnim seksualnim prestupnikom i finansijerom Džefrijem Epstinom. Hilari Klinton je pozvala šefa istražnog odbora Predstavničkog doma Džejmsa Komera da obezbedi prenos uživo njenog saslušanja, prenosi ABC njuz. "Nema ništa transparentnije od javnog saslušanja, sa uključenim kamerama. Bićemo tamo", rekla je Hilari Klinton u objavi na platformi X.