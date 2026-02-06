Hilari Klinton traži da o vezama sa Epstajnom javno svedoči: Da li će biti prenosa uživo?

Bivša američka državna sekretarka Hilari Klinton zatražila je da javno svedoči pred Kongresom o svojoj vezi sa pokojnim seksualnim prestupnikom i finansijerom Džefrijem Epstajnom.

Hilari Klinton je pozvala šefa istražnog odbora Predstavničkog doma Džejmsa Komera da obezbedi prenos uživo njenog saslušanja, prenosi ABC njuz. "Nema ništa transparentnije od javnog saslušanja, sa uključenim kamerama. Bićemo tamo", rekla je Hilari Klinton u objavi na platformi X. Iako su ona i njen suprug, bivši američki predsednik Bil Klinton pristali na zatvoreno saslušanje, nastavili su da insistiraju na javnom saslušanju u okviru istrage Nadzornog odbora