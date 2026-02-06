Oblačno i vetrovito sa slabom kišom, temperatura do 14 stepeni

Pre podne oblačno sa sunčanim intervalima, a od sredine dana i posle podne stiže prolazno naoblačenje sa slabom kišom, na visokim planinama i sa slabim snegom. Duvaće košava. Najviša dnevna temperatura od 8 do 14, u Timočkoj Krajini do 5 stepeni. U Beogradu oko 14 stepeni.

Ujutro na severozapadu Vojvodine, u Podrinju, jugozapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji očekuju se mestimično magla i niska oblačnost, koja će se na području Timočke i Negotinske Krajine, kao i po pojedinim kotlinama zadržati veći deo dana. U ostalim krajevima pre podne će biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a sredinom dana i posle podne sa jugozapada uslediće prolazno naoblačenje sa slabom kišom, na visokim planinama i sa slabim snegom. Duvaće slab