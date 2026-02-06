Oblačno i vetrovito sa slabom kišom, temperatura do 14 stepeni

RTS pre 1 sat
Pre podne oblačno sa sunčanim intervalima, a od sredine dana i posle podne stiže prolazno naoblačenje sa slabom kišom, na visokim planinama i sa slabim snegom. Duvaće košava. Najviša dnevna temperatura od 8 do 14, u Timočkoj Krajini do 5 stepeni. U Beogradu oko 14 stepeni.

Ujutro na severozapadu Vojvodine, u Podrinju, jugozapadnoj, južnoj i istočnoj Srbiji očekuju se mestimično magla i niska oblačnost, koja će se na području Timočke i Negotinske Krajine, kao i po pojedinim kotlinama zadržati veći deo dana. U ostalim krajevima pre podne će biti malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a sredinom dana i posle podne sa jugozapada uslediće prolazno naoblačenje sa slabom kišom, na visokim planinama i sa slabim snegom. Duvaće slab
U Srbiji danas oblačno i vetrovito, popodne prolazna kiša, temperatura do 14 stepeni

Insajder pre 25 minuta
Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, moguće i padavine

N1 Info pre 5 minuta
Danas toplo za ovo doba godine, popodne naoblačenje

Šabačke novosti pre 15 minuta
Temperaturni šok: Ovog datuma ponovo smrzavanje, RHMZ najavio već danas novi sneg

Dnevnik pre 30 minuta
Oblačno i vetrovito, na visokim planinama slab sneg: temperatura do 14 stepeni

Newsmax Balkans pre 30 minuta
Oblačno i vetrovito, popodne prolazna kiša, na visokim planinama i slab sneg

RTV pre 1 sat
Danas veoma toplo, ali uz naoblačenje! Evo kada se očekuje kiša: temperatura do 17

Telegraf pre 2 sata
U Srbiji danas oblačno i vetrovito, popodne prolazna kiša, temperatura do 14 stepeni

Insajder pre 25 minuta
Promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, moguće i padavine

N1 Info pre 5 minuta
Macut danas na svečanom otvaranju Zimskih olimpijskih igara u Milanu

Blic pre 25 minuta
Pet stvari koje treba da znate o Crvenom krstu Srbije

BBC News pre 35 minuta
Počinju 25. Zimske olimpijske igre – Srbija sa tri predstavnika u Milanu i Kortini

RTS pre 20 minuta