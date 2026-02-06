Sutra oblačno, sa kišom i snegom

U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama uz provejavanje slabog snega, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Od sredine dana na jugu zemlje biti suvo sa dužim sunčanim intervalima i toplije. Vetar slab, na istoku i umeren, severozapadni i zapadni. Najniža temperatura od jedan do šest, a najviša dnevna od devet do 12, na krajnjem jugu oko 14. U Beogradu pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom uz slab severozapadni vetar. Najniža temperatura oko šest, a najviša dnevna oko 10. U Srbiji u nedelju pretežno oblačno, ujutru i pre podne tek ponegde sa slabom kišom, na visokim