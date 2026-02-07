RHMZ se upravo oglasio upozorenjem! Ova pojava nosiće sve pred sobom: Spremite se, sneg stiže, ovaj deo Srbije prvi na udaru

Blic pre 2 sata
RHMZ se upravo oglasio upozorenjem! Ova pojava nosiće sve pred sobom: Spremite se, sneg stiže, ovaj deo Srbije prvi na udaru

Tokom sedmice, u Timočkoj krajini se predviđa povremeni sneg U nedelju uglavnom oblačno, uz slabu kišu Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) narednih dana očekuju se kiša, na planinama sneg, a početkom sledeće sedmice opet košava, koja će ponovo dostizati olujne udare.

Danas će biti pretežno oblačno vreme, mestimično sa slabom kišom. Na visokim planinama provejavaće slab sneg, a od sredine dana samo će na jugu zemlje biti suvo sa dužim sunčanim intervalima i toplije. Vetar slab, na istoku i umeren, severozapadni i zapadni. Najviša dnevna temperatura od 9 do 12, na krajnjem jugu oko 14 stepeni, piše na sajtu RHMZ-a. U nedelju pretežno oblačno, ujutru i pre podne tek ponegde sa slabom kišom, na visokim planinama sa slabim snegom.
