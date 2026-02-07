Dva muškarca uhapšena zbog sumnje da su bacili bombu na ugostiteljski objekat na Novom Beogradu

Danas pre 1 sat  |  FoNet
Dva muškarca uhapšena zbog sumnje da su bacili bombu na ugostiteljski objekat na Novom Beogradu
Policija je uhapsila E.S. (2004) i R. U. (1997) zbog sumnje da su 5. februara oko 2.18 časova u saučesništvu aktivirali i bacili ručnu bombu na ugostiteljski objekat „Džeri“ na Novom Beogradu, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova. Njima je određeno zadržavanje do 48 časova i uz krivičnu prijavu biće privedeni Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.
Ključne reči

Ivica DačićTužilaštvoMinistar unutrašnjih poslovaMinistarstvo unutrašnjih poslova

