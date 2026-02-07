MUP: Na autobusu za prevoz dece više nepravilnosti, isključen iz saobraćaja, podnete prijave

Policija je danas prilikom kontrole autobusa kojim je obavljen organizovani prevoz dece u Jagodini utvrdila nekoliko nepravilnosti zbog čega je autobus isključen iz saobraćaja, dok su protiv vozača i organizatora prevoza preduzete mere.

Kontrolom je utvrđeno da organizator prevoza nije podneo zahtev za pregled autobusa, kao i da je u vozilu prevoženo više putnika nego što je dozvoljeno. Takođe, vozač ne ispunjava propisane uslove za organizovani prevoz dece, jer nije posedovao važeće lekarsko uverenje, tahografske listiće, kvalifikacionu karticu vozača, niti ugovor zaključen u skladu sa propisima. Na vozilu su utvrđene neispravnosti i nedostaci kao što su – neposedovanje potvrde o tehničkoj