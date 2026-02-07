"Amerika postavila rok Rusiji i Ukrajini do juna!": Očekujem pririsak Trampove administracije ako se to ne ispuni

SAD su postavile Ukrajini i Rusiji rok do juna da postignu dogovor o okončanju rata koji traje skoro četiri godine, izjavio je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

On je novinarima rekao da očekuje pritisak administracije Donalda Trampa ako se rok do juna ne ispuni. "Amerikanci predlažu da se rat okonča do početka ovog leta i verovatno će vršiti pritisak na strane tačno po ovom rasporedu", rekao je Zelenski juče, ali je objava izjava bila pod embargom do jutros. "Kažu da žele sve da završe do juna. I učiniće sve da okončaju rat. Žele jasan raspored svih događaja", dodao je. On je naveo da su SAD predložile da se sledeća runda