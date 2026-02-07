Uhapšen maloletnik (17) ispred restorana u Beogradu: Na glavi imao fantomku, a u džepu ručnu bombu
Newsmax Balkans pre 3 sata | Newsmax Balkans
Sedamnaestogodišnjak iz Novog Sada uhapšen je u Beogradu zbog sumnje da je neovlašćeno nosio oružje i eksploziv.
U saopštenju MUP Srbije navodi se da je policija osumnjičenog uočila oko 2.15 časova u blizini jednog ugostiteljskog objekta u Severnom bulevaru u Beogradu. Mladić je na glavi imao fantomku i kapuljaču, a prilikom pregleda u džepu njegove jakne pronađena je ručna bomba. Po nalogu tužioca Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden sudiji za maloletnike Višeg suda u Novom Sadu.