Glumica Gordana Marić preminula u 74. godini

RTV pre 31 minuta  |  Tanjug
Glumica Gordana Marić preminula u 74. godini

BEOGRAD - Glumica i profesorka Fakulteta dramskih umetnosti Gordana Marić preminula je danas u 74. godini, preneli su beogradski mediji.

Publika širom bivše Jugoslavije zauvek će je pamtiti kao Gocu iz kultne serije "Grlom u jagode", kada je tumačila ulogu devojke glavnog junaka Baneta Bumbara, koga je igrao Branko Cvejić. Njena poslednja uloga na filmu bila je 2001. godine u ostvarenju "Žućko", nakon čega je bila profesor na Fakultetu dramskih umetnosti.
