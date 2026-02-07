Vremenska prognoza za nedelju, 8. februar: Oblačno, ponegde sa slabom kišom

U Srbiji će sutra biti oblačno, tek ponegde sa slabom kišom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološlog zavoda.

Samo će se na severu zemlje zadržati suvo vreme sa sunčanim intervalima. Duvaće slab i umeren, na istoku povremeno i jak, severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od jedan stepen do šest, a najviša dnevna od devet do 14 stepeni. U Beogradu se ujutru očekuje magla, a tokom dana će biti oblačno uz mogućnost slabe kratkotrajne kiše. Najniža temperatura biće od četiri stepena do šest, a najviša dnevna oko 11 stepeni. Početkom sledeće sedmice u košavskom području