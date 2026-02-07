Vreme danas: Pretežno oblačno sa slabom kišom, do 12 stepeni

Vremenska prognoza za subotu, 7. februar. Vreme u Srbiji Vreme u Beogradu Prognoza za narednih sedam dana

Pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama uz provejavanje slabog snega, a samo će od sredine dana na jugu zemlje biti suvo sa dužim sunčanim intervalima i toplije. Vetar slab, na istoku i umeren, severozapadni i zapadni. Najniža temperatura od 1 do 6 stepeni, a najviša dnevna od 9 do 12, na krajnjem jugu oko 14 stepeni. I u glavnom gradu pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom uz slab severozapadni vetar. Najniža temperatura oko 6, a