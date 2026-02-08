Sibiha: Samo Tramp može zaustaviti rat; Potreban je sastanak ruskih i ukrajinskih lidera

Ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha rekao je da bi se ukrajinski i ruski lideri trebalo lično sastati kako bi se pozabavili najtežim preostalim pitanjima u mirovnim pregovorima i da samo američki predsednik Donald Tramp može zaustaviti rat.

Sibiha je u intervjuu za Rojters rekao da Ukrajina nada da će pokrenuti korake ka okončanju četvorogodišnjeg rata i iskoristiti trenutni napredak u pregovorima koje posreduju SAD pre nego što intervenišu drugi faktori, uključujući kampanju pred srednjoročne izbore za Kongres u SAD u novembru. "Samo Tramp može zaustaviti rat." Prema Sibihinim rečima, ostalo je nerešeno samo "nekoliko" tačaka iz mirovnog plana od 20 tačaka koji je činio osnovu nedavnih trilateralnih