MUP upozorava na prevaru preko WhatsApp aplikacije

Moj Novi Sad pre 29 minuta
MUP upozorava na prevaru preko WhatsApp aplikacije
Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, upozorava građane na pojavu novog vida internet prevare kojom se zloupotrebljava WhatsApp aplikacija. − Prevara se najčešće vrši tako što građani dobijaju poruke koje deluju kao da su poslate od poznate osobe, sa sadržajem poput "našao sam link sa tvojom slikom", "glasaj klikom na link" ili "pogledaj ovo, ti si na fotografiji", uz prilog ili internet link.
