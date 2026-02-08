MUP upozorava na nove prevare putem aplikacije WhatsApp

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, izdalo je zvanično upozorenje građanima povodom pojave novog vida internet prevare kojom se zloupotrebljava aplikacija WhatsApp.

Prema navodima nadležnih, prevara se najčešće vrši tako što korisnici dobijaju poruke koje na prvi pogled deluju kao da su poslate od poznate osobe. Sadržaj ovih poruka obično sadrži intrigantne rečenice poput „našao sam link sa tvojom slikom“, „glasaj klikom na link“ ili „pogledaj ovo, ti si na fotografiji“, uz koje se obavezno nalazi internet link ili prilog. Klikom na takav link, građani bivaju navedeni da prate dalja uputstva, čime nesvesno omogućavaju