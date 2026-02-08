Kruži nova prevara: MUP poslao hitno upozorenje svim građanima

Zrenjaninski pre 8 sati
Ministarstvo unutrašnjih poslova, Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, upozorava građane na pojavu novog vida internet prevare kojom se zloupotrebljava WhatsApp aplikacija.

Prevara se najčešće vrši tako što građani dobijaju poruke koje deluju kao da su poslate od poznate osobe, sa sadržajem poput „našao sam link sa tvojom slikom“, „glasaj klikom na link“ ili „pogledaj ovo, ti si na fotografiji“, uz prilog ili internet link. Klikom na takav link, građani budu navedeni da prate dalja uputstva, čime nesvesno omogućavaju neovlašćenim licima pristup svom WhatsApp nalogu. Nakon toga, napadači mogu da čitaju poruke, šalju poruke u ime žrtve
