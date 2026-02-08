MUP Srbije upozorava na novi vid internet prevare

Vesti online pre 23 minuta  |  Fonet (P. V.)
MUP Srbije upozorava na novi vid internet prevare

Ministarstvo unutrašnjih poslova, Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, upozorava građane na pojavu novog vida internet prevare kojom se zloupotrebljava aplikacija.

Prevara se najčešće vrši tako što građani dobijaju poruke koje deluju kao da su poslate od poznate osobe, sa sadržajem poput “našao sam link sa tvojom slikom”, “glasaj klikom na link” ili “pogledaj ovo, ti si na fotografiji”, uz prilog ili internet link, navodi se u današnjem saopštenju MUP-a. Klikom na takav link, građani budu navedeni da prate dalja uputstva, čime nesvesno omogućavaju neovlašćenim licima pristup svom votsap nalogu, a nakon toga, napadači mogu da
