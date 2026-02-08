MUP upozorava građane na novu internet prevaru: Ne otvarajte sumnjive linkove na WhatsApp

Glas Zaječara pre 9 sati  |  Izvor: N1
MUP upozorava građane na novu internet prevaru: Ne otvarajte sumnjive linkove na WhatsApp
Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP), Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Uprave za tehniku, danas je upozorila građane na pojavu novog vida internet prevare kojom se zloupotrebljava WhatsApp aplikacija. "Prevara se najčešće vrši tako što građani dobijaju poruke koje deluju kao da su poslate od poznate osobe, sa sadržajem poput 'našao sam link sa tvojom slikom', 'glasaj klikom na link' ili 'pogledaj ovo, ti si na fotografiji, uz prilog ili internet
Otvori na glas-zajecara.com

Povezane vesti »

MUP upozorava na nove prevare putem aplikacije WhatsApp

MUP upozorava na nove prevare putem aplikacije WhatsApp

Serbian News Media pre 8 sati
Nova internet prevara preko WhatsApp-a: MUP apeluje na građane da ne otvaraju sumnjive linkove

Nova internet prevara preko WhatsApp-a: MUP apeluje na građane da ne otvaraju sumnjive linkove

Insajder pre 8 sati
Kruži nova prevara: MUP poslao hitno upozorenje svim građanima

Kruži nova prevara: MUP poslao hitno upozorenje svim građanima

Zrenjaninski pre 10 sati
MUP upozorava na još jednu internet prevaru

MUP upozorava na još jednu internet prevaru

Stav.life pre 9 sati
MUP upozorava građane na novu internet prevaru: Ne otvarajte sumnjive linkove na WhatsApp

MUP upozorava građane na novu internet prevaru: Ne otvarajte sumnjive linkove na WhatsApp

RTV Novi Pazar pre 10 sati
MUP Srbije upozorava na novi vid internet prevare

MUP Srbije upozorava na novi vid internet prevare

Vesti online pre 9 sati
MUP upozorava građane na novu internet prevaru: Ne otvarajte sumnjive linkove na WhatsApp

MUP upozorava građane na novu internet prevaru: Ne otvarajte sumnjive linkove na WhatsApp

Šabačke novosti pre 10 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

InternetMinistarstvo unutrašnjih poslovaMUPSMSprevarAwhatsapp

Društvo, najnovije vesti »

Dodik kaže da je pobeda Karana zagrevanje za oktobarske izbore, opoziciju nazvao lažovima

Dodik kaže da je pobeda Karana zagrevanje za oktobarske izbore, opoziciju nazvao lažovima

Danas pre 12 minuta
Roboti, idealan narod

Roboti, idealan narod

Danas pre 1 sat
Priznanje za Vučića: Zanimljiv spisak dosadašnjih dobitnika Ordena „Novomučenika bihaćko-petrovačkih“

Priznanje za Vučića: Zanimljiv spisak dosadašnjih dobitnika Ordena „Novomučenika bihaćko-petrovačkih“

Danas pre 1 sat
Studentska je krvca što kipi u nama

Studentska je krvca što kipi u nama

Danas pre 2 sata
SNSD proglasio pobedu: Siniša Karan je novi predsednik Republike Srpske

SNSD proglasio pobedu: Siniša Karan je novi predsednik Republike Srpske

Danas pre 1 sat