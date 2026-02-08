Ovde su doživeli nesreću otmičari Daniela Kajmakoskog: Bežali od policije i zakucali se u zaštitnu ogradu (Foto)

Mondo pre 12 minuta  |  Aleksandar Blagić
Policija i dalje traga za otmičarima poznatog makedonskog pevača Danijela Kajmakoskog koji je nakon nastupa kidnapovan u petak 6. februara u Beogradu.

Policija i dalje traga za otmičarima poznatog makedonskog pevača Danijela Kajmakoskog koji je nakon nastupa kidnapovan u petak 6. februara u Beogradu.

Imali su saobraćajnu nezgodu tokom bekstva kod Rume kada su udarili u bankinu zbog čega su peške nastavili da beže, a njega su ostavili vezanog u automobilu. Meštani su se oglasili za " Kurir". Otkrili su kako je izgledao uviđaj, policija je bila i u njihovoj kući. "Policija sa psima je bila i kod nas, rekli su da traže dvojicu turskih državljana, pregledali su kuću, dvorište i okolinu. Ovde ima mnogo napuštenih kuća, pa se sumnja da se možda negde u blizini kriju.
